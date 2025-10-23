Giovedì 23 Ottobre 2025

Conte studia da leader di sinistra

Pierfrancesco De Robertis
Conte studia da leader di sinistra
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Scommesse NbaVideo LouvreOmicidio CollegnoCarlo e Camilla in VaticanoSinner Vienna
Acquista il giornale
Ultima oraPresidio pro Pal domani a Roma,rischio infiltrati violenti
23 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Presidio pro Pal domani a Roma,rischio infiltrati violenti

Presidio pro Pal domani a Roma,rischio infiltrati violenti

Massimo rigore della Questura, 'imponente dispiegamento'

Massimo rigore della Questura, 'imponente dispiegamento'

Massimo rigore della Questura, 'imponente dispiegamento'

Massima attenzione alla manifestazione Pro Pal in programma domani pomeriggio a Roma. Ci sarebbe il rischio di infiltrati violenti vicini a chi lo scorso 4 ottobre ha creato i disordini nella Capitale durante il corteo a sostegno della Flotilla. Intenzione dei manifestanti è quella di arrivare alla Festa del Cinema all'Auditorium. A quanto trapela da fonti della Questura, ci sarà "massimo rigore" con un imponente dispiegamento di contingente della forza pubblica, coadiuvato da mezzi idranti e unità che si occuperanno di isolare e identificare eventuali violenti. La manifestazione è stata indetta da centri sociali, movimenti per la casa e realtà che sostengono la causa palestinese.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

ViolenzaManifestazione