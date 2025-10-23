Presidio pro Pal domani a Roma,rischio infiltrati violenti

Massima attenzione alla manifestazione Pro Pal in programma domani pomeriggio a Roma. Ci sarebbe il rischio di infiltrati violenti vicini a chi lo scorso 4 ottobre ha creato i disordini nella Capitale durante il corteo a sostegno della Flotilla. Intenzione dei manifestanti è quella di arrivare alla Festa del Cinema all'Auditorium. A quanto trapela da fonti della Questura, ci sarà "massimo rigore" con un imponente dispiegamento di contingente della forza pubblica, coadiuvato da mezzi idranti e unità che si occuperanno di isolare e identificare eventuali violenti. La manifestazione è stata indetta da centri sociali, movimenti per la casa e realtà che sostengono la causa palestinese.