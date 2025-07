Presidio di coloni israeliani al confine con Gaza

Centinaia di coloni israeliani di estrema destra hanno inscenato una protesta sul confine con Gaza, reclamando i territori occupati fino al 2005 e poi evacuati con il ritiro concordato. Sventolando bandiere israeliane accanto agli striscioni arancioni di Gush Katif, un blocco di insediamenti smantellati nel 2005, i manifestanti si sono recati dalla città di Sderot al punto di osservazione di Asaf Siboni, con vista sulle rovine di Beit Hanun. Il ritiro di Israele da Gaza, 20 anni fa, ha posto fine a 38 anni di presenza militare. Circa 8.000 coloni sono stati evacuati e 21 comunità demolite. Ma una frangia rumorosa non ha mai rinunciato al sogno del ritorno e ora, nel mezzo della guerra con Hamas e con i falchi al governo, alcuni credono che i tempi siano maturi.

Ai veterani di Gush Katif si è unita una nuova generazione di aspiranti coloni, pronti a trasferirsi se l'esercito si toglierà di mezzo. "Come movimento, 1.000 famiglie - le vedete marciare oggi - siamo pronti a trasferirci ora, così come stanno le cose, e a vivere in tende", ha dichiarato Daniella Weiss, 79 anni, ex sindaco dell'insediamento di Kedumim in Cisgiordania. "Siamo pronti con i nostri figli a trasferirci subito nell'area di Gaza, perché crediamo che questo sia il modo per portare tranquillità, pace, per porre fine ad Hamas", ha dichiarato all'Afp.

I potenziali coloni affermano di aver avviato colloqui con i membri più intransigenti della coalizione al governo e ritengono che potrebbe esserci un'apertura politica, nonostante la rioccupazione sia considerata illegale dal diritto internazionale.