Venerdì 5 Settembre 2025

5 set 2025
Presidenza Ue, 'da Mosca neanche una molecola di energia'

Per l'Unione europea "l'obiettivo è molto, molto chiaro. Vogliamo interrompere le importazioni" di energia russa "il più rapidamente possibile. E anche in futuro, anche quando ci sarà la pace, ritengo che non dovremmo comunque importare energia russa. Non si tratta di una sanzione temporanea. Una volta raggiunto questo accordo, non importeremo mai più nemmeno una molecola di energia russa". Lo ha detto il commissario per l'energia, Dan Jorgensen, all'arrivo al Consiglio Ue informale in corso a Copenaghen.

© Riproduzione riservata

