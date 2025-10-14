Martedì 14 Ottobre 2025

Presidenza Madagascar, è un tentativo di colpo di Stato
14 ott 2025
Presidenza Madagascar, è un tentativo di colpo di Stato

La presidenza del Madagascar denuncia un "tentativo di colpo di Stato" dopo che i militari hanno annunciato una presa di potere, assicurando che il presidente Andry Rajoelina, destituito con un voto dell'Assemblea Nazionale, "rimane pienamente in carica". "La Repubblica del Madagascar non può essere tenuta in ostaggio con la forza", ha dichiarato la presidenza, mentre l'ubicazione del presidente, che si è rifugiato in un "luogo sicuro", è tenuta segreta. (ANSA-AFP).

