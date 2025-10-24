Presidente Ecuador, 'hanno tentato di avvelenarmi'

Il presidente ecuadoriano Daniel Noboa ha dichiarato di essere stato vittima di un tentativo di avvelenamento con cioccolatini e marmellata, ricevuti durante un evento pubblico. I dolci contenevano tre sostanze chimiche "in alte concentrazioni" e questo "non può essere involontario", ha dichiarato Noboa in un'intervista alla Cnn, aggiungendo: "Abbiamo sporto denuncia, abbiamo presentato le prove sulla concentrazione delle tre sostanze chimiche". (ANSA-AFP).