Venerdì 24 Ottobre 2025

24 ott 2025
Presidente Ecuador, 'hanno tentato di avvelenarmi'

Il presidente ecuadoriano Daniel Noboa ha dichiarato di essere stato vittima di un tentativo di avvelenamento con cioccolatini e marmellata, ricevuti durante un evento pubblico. I dolci contenevano tre sostanze chimiche "in alte concentrazioni" e questo "non può essere involontario", ha dichiarato Noboa in un'intervista alla Cnn, aggiungendo: "Abbiamo sporto denuncia, abbiamo presentato le prove sulla concentrazione delle tre sostanze chimiche". (ANSA-AFP).

© Riproduzione riservata

