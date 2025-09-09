Viaceslav Volodyn, presidente della Duma e fedelissimo di Vladimir Putin, ha duramente criticato il presidente francese Emmanuel Macron: "La Francia è stanca degli otto anni di vergogna del suo presidente Macron. Il problema è lui stesso", ha dichiarato il presidente del ramo basso del Parlamento russo stando a quanto riferisce la Tass. Volodyn ha poi affermato che "Macron sta punendo i politici più popolari privandoli del loro diritto di voto, ma questo non lo ha salvato".