Presidente della Chiesa evangelica tedesca si dimette

La Presidente del Consiglio della Chiesa Evangelica in Germania (EKD), Annette Kurschus Kurschus, ha presentato le dimissioni. Contro di lei erano state mosse accuse di aver avuto conoscenza da tempo dei sospetti di abusi sessuali ai danni di un ex dipendente della Chiesa. La stessa Kurschus ha reso noto l'annuncio durante una conferenza stampa a Bielefeld, come riportato da Tagesschau.