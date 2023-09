Presenza UE in Kosovo, Tajani pronto ad aumentarla

L'Italia condanna le violenze in Kosovo e, secondo quanto affermato dal Ministro degli Esteri Antonio Tajani alla Farnesina con il Premier albanese Edi Rama, è pronta a valutare "l'ipotesi di un rafforzamento del dispositivo Kfor per evitare incidenti e vittime. Ne ho parlato con il ministro Crosetto". Tajani ha inoltre aggiunto: "Credo che l'Italia, grazie alla sua capacità di dialogare con tutti, possa continuare a svolgere il suo ruolo per portare la pace in un territorio molto complicato. Le soluzioni non sono mai quelle della guerra ma quelle della diplomazia. Invito tutti a riconoscersi nella dichiarazione di Borrell del 19 settembre e a lavorare per la pace".