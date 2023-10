Premio Sacharov 2023 a Mahsa Amini e alle donne iraniane

Il Premio Sacharov 2023 per la Libertà di Pensiero è stato assegnato a Jina Mahsa Amini e al Movimento di Protesta Iraniano Donna, Vita e Libertà. La Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha annunciato la decisione sulla più alta onorificenza dell'Eurocamera per i Diritti Civili, giovedì mattina in plenaria a Strasburgo.