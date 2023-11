Premier time Meloni in Parlamento,23 novembre e 13 dicembre

La premier Giorgia Meloni dovrebbe intervenire in Parlamento per un premier time, il 23 novembre al Senato e il 13 dicembre alla Camera, per rispondere alle interrogazioni dei parlamentari. Attese molto domande sulle riforme e il memorandum Italia-Albania sui migrati. E proprio sull'intesa tra Roma e Tirana ci saranno il 21 novembre alla Camera le comunicazioni del ministro degli esteri Antonio Tajani.