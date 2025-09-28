Premier Moldavia, cyberattacchi sul voto, 4mila siti fermi

"Ieri e oggi, le infrastrutture legate al processo elettorale sono state oggetto di diversi tentativi di attacchi informatici". Lo ha denunciato su Facebook il premier della Moldavia, Dorin Recean, spiegando che gli hacker hanno preso di mira il portale ufficiale della Commissione elettorale centrale e diversi seggi all'estero. "Tutti gli attacchi sono stati rilevati e neutralizzati in tempo reale, senza influenzare il processo elettorale" ma, ha evidenziato, "attualmente l'agenzia nazionale per la cybersicurezza (Stisc) ha disposto il blocco della piattaforma host.md a causa di un attacco massiccio, che ha reso non operativi circa 4.000 siti". "Gli attacchi sono orchestrati in simultanea", ha aggiunto.