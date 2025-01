Il premier della Groenlandia, territorio autonomo della Danimarca, Múte Bourup Egede, ha detto che "non vogliamo essere americani". "Siamo groenlandesi. Non vogliamo essere americani. Non vogliamo nemmeno essere danesi. Il futuro della Groenlandia sarà deciso dalla Groenlandia", ha dichiarato in una conferenza stampa, sottolineando che la Groenlandia si trova ad affrontare una "situazione difficile". (ANSA-AFP).