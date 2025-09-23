Martedì 23 Settembre 2025
Giuseppe Tassi
Var, una svolta è di rigore
23 set 2025
Premier danese, 'sorvolo di droni l'attacco più grave mai visto'

"Quello a cui abbiamo assistito ieri sera" con il sorvolo di droni sullo scalo di Copenaghen "è l'attacco più grave mai visto contro un'infrastruttura critica danese. Dice molto sui tempi in cui viviamo e su ciò che noi, come società, dobbiamo essere pronti ad affrontare". Lo ha detto la premier danese Mette Frederiksen parlando all'emittente TV2.

"Non escludiamo alcuna ipotesi riguardo a chi ci sia dietro - ha aggiunto -. E' chiaro che questo è in linea con gli sviluppi che abbiamo potuto osservare di recente con altri attacchi con droni, violazioni dello spazio aereo e attacchi hacker agli aeroporti europei".

