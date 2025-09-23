Martedì 23 Settembre 2025
Var, una svolta è di rigore
Giuseppe Tassi
Var, una svolta è di rigore
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Droni su Copenaghen e OsloSconfinamenti russiStato di PalestinaCiro Grillo condannatoPallone d'oro 2025
Acquista il giornale
Ultima oraPremier danese, 'non escludo la mano di Mosca dietro i droni'
23 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Premier danese, 'non escludo la mano di Mosca dietro i droni'

Premier danese, 'non escludo la mano di Mosca dietro i droni'

Frederiksen: 'L'intento è di testare i limiti europei'

Frederiksen: 'L'intento è di testare i limiti europei'

Frederiksen: 'L'intento è di testare i limiti europei'

"Non posso certo escludere in alcun modo" il coinvolgimento della Russia dietro al sorvolo di droni avvenuto nella serata di ieri sullo scalo di Copenaghen. Lo ha detto la premier danese Mette Frederiksen all'emittente DR. "Abbiamo visto droni sopra la Polonia, attività in Romania, violazioni dello spazio aereo estone, attacchi hacker contro aeroporti europei. Ora ci sono stati droni in Danimarca e, a quanto pare, anche in Norvegia", ha sottolineato la premier, aggiungendo che l'intento "dell'attacco" potrebbe essere stato quello di "disturbare e creare disordini, preoccupazione, vedere fin dove si può arrivare e testare i limiti".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Russia