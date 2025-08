Premier Canada, 'deluso dai nuovi dazi Usa, reagiremo'

Il primo ministro canadese Mark Carney ha dichiarato oggi che Ottawa è "delusa" dalla decisione di Washington di aumentare al 35% i dazi doganali sui prodotti del Paese non coperti da un accordo commerciale preesistente. Per salvaguardare settori come quello del legno, dell'acciaio, dell'alluminio e dell'auto - non compresi nell'accordo di libero scambio trilaterale con il Messico e gli Stati Uniti - "il governo canadese agirà per proteggere i posti di lavoro canadesi, investire nella nostra competitività industriale, acquistare prodotti canadesi e diversificare i nostri mercati di esportazione", ha spiegato Carney in un comunicato.