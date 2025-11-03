Lunedì 3 Novembre 2025

Lunedì 3 Novembre 2025

Società violenta
3 nov 2025
Prefetto Roma, operaio sotto le macerie è vivo

"Al momento c'è una persona che è intrappolata ma abbiamo delle evidenze che sia ancora in vita. C'è in corso ogni sforzo per cercare di salvarlo che è la priorità ma è un'operazione complessa". Lo ha detto il prefetto di Roma Lamberto Giannini, nel corso del punto stampa ai Fori Imperiali per l'aggiornamento sul crollo della Torre. Anche dopo il secondo crollo "la persona dà segnali di vita. Probabilmente perché nella prima entrata" i vigili del fuoco "non erano riusciti a liberarlo ma sono riusciti, in qualche modo, a proteggerlo", ha spiegato. "Quello che possiamo dire è che sarà un'operazione molto lunga e complessa, perché il rischio di crollo è altissimo. Ci proveremo in tutte le maniere - ha ribadito - perché la priorità assoluta è salvare questa vita umana".

