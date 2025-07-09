Prefetto Marsiglia, 'le fiamme si attenuano, nessuna vittima'

L'incendio che ha colpito i quartieri settentrionali della città francese di Marsiglia "sta nettamente attenuandosi". Lo ha annunciato oggi il prefetto Georges-François Leclerc.

"Le fiamme sono attenuate ma è ovvio che in un incendio di questa portata, su un'area così vasta, possano verificarsi nuovi focolai, esplosioni e fumarole", ha proseguito il prefetto, specificando che un bilancio completo delle vittime e dei danni materiali dovrebbe essere effettuato entro la tarda mattinata. Attualmente, almeno 70 abitazioni sono state "colpite", 10 delle quali distrutte, ma non si segnalano vittime, a parte alcuni feriti lievi, principalmente vigili del fuoco.

Questa mattina è ripreso a Marsiglia il servizio ferroviario ad alta velocità dopo i disagi causati dai violenti incendi, mentre il servizio ferroviario locale rimane gravemente compromesso. Lo ha reso noto la società Sncf. "Il traffico è ripreso questa mattina sulla linea ad alta velocità da Marsiglia. Il primo Tgv Inoui è partito alle 6:07", ha precisato Sncf.