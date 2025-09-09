Martedì 9 Settembre 2025

Francia, l’ora dell’incertezza

Stefano Ceccanti
Francia, l’ora dell’incertezza
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Attacco Israele DohaProteste NepalFlotillaStefano BenniFranciaMaltempo Italia
Acquista il giornale
Ultima oraPrecipita durante lavori, muore operaio a Roma
9 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Precipita durante lavori, muore operaio a Roma

Precipita durante lavori, muore operaio a Roma

La tragedia a Ostia, è la quinta vittima in due giorni

La tragedia a Ostia, è la quinta vittima in due giorni

La tragedia a Ostia, è la quinta vittima in due giorni

Nuova tragedia sul lavoro. Un operaio di 53 anni è morto nel pomeriggio a Ostia, nel quadrante sud di Roma. A quanto ricostruito, l'uomo stava lavorando alla ristrutturazione della facciata di un palazzo quando è precipitato dal quinto piano.

È accaduto nel pomeriggio in via Tasman. Inutili i soccorsi per il cittadino romeno. A dare l'allarme i suoi colleghi. Sul posto i carabinieri della compagnia di Ostia e il personale dello Spresal. I militari ora sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente.

Si tratta del quinto morto sul lavoro in due giorni dopo le quattro vittime registrate ieri.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata