Precipita durante lavori, muore operaio a Roma

Nuova tragedia sul lavoro. Un operaio di 53 anni è morto nel pomeriggio a Ostia, nel quadrante sud di Roma. A quanto ricostruito, l'uomo stava lavorando alla ristrutturazione della facciata di un palazzo quando è precipitato dal quinto piano.

È accaduto nel pomeriggio in via Tasman. Inutili i soccorsi per il cittadino romeno. A dare l'allarme i suoi colleghi. Sul posto i carabinieri della compagnia di Ostia e il personale dello Spresal. I militari ora sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente.

Si tratta del quinto morto sul lavoro in due giorni dopo le quattro vittime registrate ieri.