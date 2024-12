Un bambino di 11 anni è precipitato da una finestra di un palazzo in via Igino Giordani al Collatino, alla periferia di Roma. Sul posto il 118 e la polizia. Il personale del 118 sta trasportando il bambino in ospedale in gravissime condizioni. Dalle prime informazioni pare che sia precipitato da un'altezza di tre metri. Da chiarire la dinamica dell'accaduto.