Lunedì 13 Ottobre 2025

Innovazione per il presente

Paolo Giacomin
Innovazione per il presente
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Esplosione VeronaMeteo cicloneCopertina TimeManovra 2026Elezioni in ToscanaIsraele Italia
Acquista il giornale
Ultima oraPrecipita da 4 metri in cantiere, operaio muore nel Catanese
14 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Precipita da 4 metri in cantiere, operaio muore nel Catanese

Precipita da 4 metri in cantiere, operaio muore nel Catanese

Ricoverato in ospedale è deceduto senza riprendere conoscenza

Ricoverato in ospedale è deceduto senza riprendere conoscenza

Ricoverato in ospedale è deceduto senza riprendere conoscenza

È morto la notte scorsa all'ospedale Cannizzaro di Catania l'operaio tunisino di 57 anni rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro accaduto ieri tra Scordia e Militello Val di Catania. L'uomo sarebbe precipitato da un'altezza di circa quattro metri da un pavimento sopraelevato che stava impiantando in un magazzino nella zona di Ambelia. Soccorso dal 118 il 57enne è stato trasferito con un elicottero all'ospedale Cannizzaro dove è arrivato, in coma, con fratture multiple e un grave trauma cranico. Preso in carico al Trauma center è stato poi trasferito nel reparto di Rianimazione, dove è deceduto nella notte senza avere ripreso conoscenza. Indagano i carabinieri.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Incidente sul lavoro