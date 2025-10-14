Powell, più rischi al ribasso per il mercato del lavoro Usa

I rischi al ribasso per il mercato del lavoro americano sono aumentati. Lo ha detto il presidente della Fed, Jerome Powell, aggiungendo anche che i dati disponibili mostrano che i dazi stanno aumentando le pressione sui prezzi.

La Fed, ha proseguito Powell, potrebbe fermare la riduzione del suo bilancio nei prossimi mesi. La banca centrale americana ha iniziato a ridurre il suo bilancio, adottando il quantitative tightening, nel 2022 dopo aver acquistato miliardi di dollari di asset per stimolare l'economia durante la pandemia.