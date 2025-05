Postepay e Tim: nuovo accordo per l'accesso all'infrastruttura di rete mobile dal 2026

"Abbiamo sottoscritto un memorandum of understanding con Tim per un nuovo contratto, che garantirà a Postepay l'accesso all'infrastruttura di rete mobile di Tim a partire dal primo gennaio 2026". L'ad di Poste, Matteo Del Fante, lo indica commentando i risultati del primo trimestre. E aggiunge: "Stiamo avanzando su diversi fronti operativi per generare sinergie tra Poste Italiane e Tim".

"Con questo investimento strategico di lungo termine, intendiamo sostenere il consolidamento del mercato italiano delle telecomunicazioni", evidenzia l'a.d. di Poste.