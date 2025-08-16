Sabato 16 Agosto 2025

Poste, tutti accreditati gli assegni di inclusione
16 ago 2025
Mensilità di agosto e contributo straordinario di luglio

Poste Italiane comunica che ha provveduto ad accreditare l'assegno di inclusione della mensilità di agosto e del contributo straordinario di luglio, a tutti i cittadini aventi diritto. Lo comunica Poste in una nota diffusa ieri, 15 agosto.

"Grazie ad un ingente sforzo tecnologico e allo straordinario impegno dei suoi dipendenti, l'azienda in queste giornate di festa, si è attivata immediatamente per far fronte alle esigenze dei cittadini dando seguito a quanto disciplinato dal recente decreto sul contributo straordinario e al flusso informativo dell'Inps del 13 agosto".

