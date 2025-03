Possibile rinvio a giudizio per Daniela Santanchè: le dichiarazioni di Galeazzo Bignami

Se arrivasse per la ministra Daniela Santanchè il rinvio a giudizio per la cassa Covid? "Non so se è confermata l'udienza domani, ma cambia poco. Noi riteniamo - come ha detto il ministro stesso quando è venuta in Aula - che nel momento in cui ci dovesse essere un rinvio si arriverebbe ad una presa d'atto della necessità di rilasciare l'incarico non perché stia governando male il turismo - dove anzi abbiamo dati assolutamente premianti - ma per garantire a lei la possibilità di difendersi nel modo più sereno possibile". Lo ha detto il capogruppo di FdI alla Camera Galeazzo Bignami a Skytg24.