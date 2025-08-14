Possibile prossimo appuntamento il 28 agosto su cig ex Ilva

Giovedì 14 Agosto 2025

Leader Ue alla prova dell’unità

Pierfrancesco De Robertis
Leader Ue alla prova dell’unità
14 ago 2025
Richiesta di aumentare la cassa fino a 4000 lavoratori

In attesa dell'esito della gara per trovare nuovi investitori per l'ex Ilva, la produzione è ai minimi e i lavoratori in cassa integrazione potrebbero ancora aumentare. Il gruppo Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria ha presentato richiesta di ammortizzatori sociali per ulteriori mille dipendenti a giugno, dopo l'incidente e il sequestro dell'altoforno uno di Taranto, a maggio. La domanda è per 4.050 dipendenti, dei quali 3.500 in Puglia, fino a marzo 2026.

L'incontro al ministero del Lavoro sulla richiesta dell'azienda è slittato più volte e potrebbe essere fissato il 28 agosto alle 11, secondo fonti sindacali, anche se ancora non è arrivata la convocazione ufficiale.

Il giorno dopo, il 29 agosto, i sindacati incontreranno i gruppi parlamentari presso la sede di Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm a Roma in Corso Triestre per condividere le loro preoccupazioni e discutere lo stato della vertenza. Hanno aderito quasi tutte le forze politiche, di maggioranza e di opposizione.

