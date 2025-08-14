Possibile prossimo appuntamento il 28 agosto su cig ex Ilva

In attesa dell'esito della gara per trovare nuovi investitori per l'ex Ilva, la produzione è ai minimi e i lavoratori in cassa integrazione potrebbero ancora aumentare. Il gruppo Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria ha presentato richiesta di ammortizzatori sociali per ulteriori mille dipendenti a giugno, dopo l'incidente e il sequestro dell'altoforno uno di Taranto, a maggio. La domanda è per 4.050 dipendenti, dei quali 3.500 in Puglia, fino a marzo 2026.

L'incontro al ministero del Lavoro sulla richiesta dell'azienda è slittato più volte e potrebbe essere fissato il 28 agosto alle 11, secondo fonti sindacali, anche se ancora non è arrivata la convocazione ufficiale.

Il giorno dopo, il 29 agosto, i sindacati incontreranno i gruppi parlamentari presso la sede di Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm a Roma in Corso Triestre per condividere le loro preoccupazioni e discutere lo stato della vertenza. Hanno aderito quasi tutte le forze politiche, di maggioranza e di opposizione.