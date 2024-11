Portavoce Cpi,revoca arresti se Israele fa inchiesta seria

In un'intervista a Kan, il portavoce della Corte penale internazionale Fadi El Abdallah ha affermato che i sospettati hanno il diritto di presentare ricorso contro i mandati di arresto, aggiungendo che i mandati di arresto per Benyamin Netanyahu e Yoav Gallant potrebbero essere revocati se in Israele verrà avviata un'indagine approfondita. Ieri il primo ministro ha annunciato il ricorso contro i mandati di arresto emessi dalla Cpi.