Portavoce Abu Mazen,'nessuna pace senza stato palestinese'

"Non c'e' pace nè sicurezza per nessuno senza l'istituzione di uno stato palestinese in conformità con la legge internazionale". Lo ha detto Nabil Abu Rudeina portavoce del presidente Abu Mazen in risposta alla Risoluzione approvata dalla Knesset. "Queste decisioni - ha aggiunto Abu Rudeina - confermano l'insistenza di Israele e della sua coalizione di governo nel voler gettare l'intera regione nell'abisso". Abu Rudeina ha quindi accusato gli Usa di essere "responsabili a causa della loro parzialità e del loro sostegno illimitato" a Israele.