Ostacolo alla pace

Bruno Vespa
Ostacolo alla pace
Porcaroli, 'dedico premio Orizzonti agli amici della Flotilla'
6 set 2025
Porcaroli, 'dedico premio Orizzonti agli amici della Flotilla'

"Vorrei dedicare questo premio con tutto il mio amore, la mia stima, la mia riconoscenza agli amici della Flotilla: non è tutto finito, c'è un motivo valido per alzarsi la mattina che si chiama umanità". Lo dice Benedetta Porcaroli, durante la cerimonia di premiazione finale della Mostra del cinema, ricevendo il premio per la miglior interpretazione femminile di Orizzonti per il film Il rapimento di Arabella di Carolina Cavalli.

