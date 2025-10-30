Ponte sullo Stretto, riunione di governo a Palazzo Chigi

Una riunione di governo sul Ponte sullo Stretto si terrà in mattinata a Palazzo Chigi, all'indomani della decisione della sezione centrale di controllo della Corte dei conti che ha negato il visto di legittimità alla delibera del Cipess sull'opera. Secondo alcune fonti, è prevista alle 10.30. La "riunione d'urgenza" è stata convocata nella serata di ieri dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni "per affrontare la questione", come ha spiegato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini in un'intervista al Corriere della sera.