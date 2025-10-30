Giovedì 30 Ottobre 2025
La madre di tutte le battaglie
David Allegranti
La madre di tutte le battaglie
30 ott 2025
30 ott 2025
Ponte sullo Stretto, riunione di governo a Palazzo Chigi

Salvini, convocata d'urgenza da Meloni dopo lo stop della Corte

Salvini, convocata d'urgenza da Meloni dopo lo stop della Corte

Salvini, convocata d'urgenza da Meloni dopo lo stop della Corte

Una riunione di governo sul Ponte sullo Stretto si terrà in mattinata a Palazzo Chigi, all'indomani della decisione della sezione centrale di controllo della Corte dei conti che ha negato il visto di legittimità alla delibera del Cipess sull'opera. Secondo alcune fonti, è prevista alle 10.30. La "riunione d'urgenza" è stata convocata nella serata di ieri dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni "per affrontare la questione", come ha spiegato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini in un'intervista al Corriere della sera.

