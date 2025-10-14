Martedì 14 Ottobre 2025

Innovazione per il presente

Paolo Giacomin
Innovazione per il presente
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Esplosione VeronaMeteo cicloneCopertina TimeManovra 2026Elezioni in ToscanaIsraele Italia
Acquista il giornale
Ultima oraPonte Morandi, pm chiede per Castellucci 18 anni e 6 mesi
14 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Ponte Morandi, pm chiede per Castellucci 18 anni e 6 mesi

Ponte Morandi, pm chiede per Castellucci 18 anni e 6 mesi

Accusa, per gravità condotte si merita il massimo

Accusa, per gravità condotte si merita il massimo

Accusa, per gravità condotte si merita il massimo

Condannare l'ex amministratore delegato di Autostrade Giovanni Castellucci a 18 anni e sei mesi. E' la richiesta arrivata dai pm Walter Cotugno e Marco Airoldi al processo per il crollo del ponte Morandi (14 agosto 2018, 43 vittime). "La richiesta massima per gli elementi di gravità contro di lui", hanno detto i pm. Si chiude così l'ultima parte della requisitoria della procura di Genova iniziata a giugno. L'ex top manager non ha assistito alla richiesta dal carcere di Opera dove è detenuto dopo la condanna definitiva a sei anni per la strage di Avellino.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

SentenzaGiustizia