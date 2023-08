Ponte aereo evacua 200 israeliani in Etiopia

- TEL AVIV, 10 AGO - Con un complesso ponte aereo Israele ha organizzato oggi l'evacuazione di 200 israeliani e di ebrei autorizzati all'immigrazione che erano rimasti bloccati in Etiopia in due zone teatro di disordini, a Gundar e Bahir Dar. Un comunicato ufficiale precisa che ieri hanno avuto ordine di raggiungere punti di raccolta. Oggi, dopo aver percorso un tratto in autobus, si sono imbarcati su quattro aerei che li hanno portati ad Addis Abeba, da dove proseguiranno per Israele. "Quando ho appreso che erano in difficoltà ho dato ordine di trarli in salvo", ha detto il premier Benyamin Netanyahu.