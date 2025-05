Pompei: donna ferita dal marito con uno spargisale, arrestato dai Carabinieri

Ferita gravemente alla nuca dal marito che l'aveva colpita con uno spargisale riesce a fuggire, va dai Carabinieri e chiede il loro aiuto. L'uomo si barrica in casa. Per circa due ore non consente a nessuno di entrare nell'appartamento. I militari cercano di convincerlo, la tensione cresce perchè in casa ci sono due bambini ma non si sentono le loro voci. Alla fine, verso le 4 del mattino, l'uomo apre ad un carabiniere che conosce e che riesce a convincerlo. Viene bloccato ed arrestato. I bimbi dormono nella loro cameretta. Sul pavimento un lago di sangue. La donna è sottoposta a un intervento chirurgico, ferita gravemente non dovrebbe essere in pericolo di vita. E' accaduto nella notte a Pompei, in provincia di Napoli.