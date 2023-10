Polonia, Tusk al 54%, Pis al 35% nella finale

Al termine dello spoglio dei voti delle elezioni parlamentari in Polonia di domenica scorsa, si conferma che il partito nazionalista "Diritto e Giustizia" (PIS) guidato da Jaroslaw Kaczynski è arrivato primo, con il 35,38% dei voti, seguito dall'alleanza elettorale europeista "Coalizione Civica" (KO) di Donald Tusk, che ha ottenuto il 30,70%. KO è tuttavia la vera vincitrice, poiché ha intenzione di coalizzarsi con due formazioni minori, raggiungendo così il 53,71% dei voti, mentre il PIS rimane isolato. Tali dati sono riportati sul sito internet della Commissione Elettorale Nazionale Polacca. L'alleanza di centro-destra "Terza Via", che ha dichiarato di volersi coalizzare con la KO, ha ottenuto il 14,40%, mentre la formazione social-democratica "La Sinistra", altro partner di Tusk, ha ottenuto l'8,61%. Il partito di estrema destra "Confederazione", che non intende allearsi con il PIS, ha ottenuto il 7,16%, diventando così l'ultima delle cinque formazioni che hanno superato le soglie di sbarramento ed entrano nel Sejm, la decisiva Camera bassa del parlamento polacco. I risultati finali presentano uno scostamento massimo di meno di due punti rispetto all'exit poll di domenica sera.