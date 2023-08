Polonia schiera task force di addestramento a confine bielorusso

Il ministro della Difesa polacco Mariusz Błaszczak ha annunciato il dispiegamento di una task force militare con compiti di addestramento al confine con la Bielorussia. "Il nome in codice è Rengaw. Il compito dei soldati sarà quello di addestrare l'esercito polacco qui sul campo, nella provincia di Podlaskie Voivodeship e formare una riserva nel caso in cui la situazione al confine polacco-bielorusso si deteriorasse", ha affermato il ministro durante una visita nella Polonia orientale, dove prestano servizio i soldati dell'esercito polacco a supporto della guardia di frontiera. "Non c'è dubbio che il regime bielorusso collabora con il Cremlino e gli attacchi al confine polacco hanno lo scopo di destabilizzare il nostro Paese. Ma sono convinto che questa azione fallirà, grazie al servizio dell'esercito polacco e del rafforzamento del confine", ha dichiarato Błaszczak, citato in una nota ufficiale. Il ministro ha sottolineato come "la natura di questa task force militare è l'addestramento e la difesa. Ricordiamolo quando sentiamo la propaganda del Cremlino che dice che l'esercito polacco si sta radunando al confine. È così, ma l'esercito polacco si sta radunando per scoraggiare l'aggressore", ha affermato.