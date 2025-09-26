Venerdì 26 Settembre 2025

La mediazione su Flotilla

Raffaele Marmo
La mediazione su Flotilla
Ultima ora
Polonia invita propri cittadini a lasciare la Bielorussia

26 set 2025
26 set 2025
Polonia invita propri cittadini a lasciare la Bielorussia

"A causa delle crescenti tensioni e della guerra nella regione"

"A causa delle crescenti tensioni e della guerra nella regione"

"A causa delle crescenti tensioni e della guerra nella regione"

"A causa delle crescenti tensioni, della guerra in corso nella regione e dei ripetuti arresti arbitrari", il Ministero degli Esteri polacco "sconsiglia qualsiasi viaggio in Bielorussia" e "invita i cittadini polacchi rimasti in Bielorussia a lasciare immediatamente il suo territorio utilizzando i mezzi commerciali e privati disponibili". Lo ha comunicato l'ambasciata della Polonia a Minsk. "In caso di un drastico deterioramento della situazione della sicurezza, di chiusura delle frontiere o di altre circostanze - si legge - l'evacuazione potrebbe rivelarsi notevolmente più difficile o addirittura impossibile".

