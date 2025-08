Polonia, giura il nuovo presidente Karol Nawrocki

Ha giurato il nuovo presidente polacco Karol Nawrocki che prende il posto di Andrzej Duda. Nel suo discorso alle camere Nawrocki, che ha 42 anni ed è uno storico, ha detto di voler essere la voce dei cittadini che vogliono sicurezza e sovranità. Per questo, riferisce l'agenzia di stampa tedesca Dpa, ha ribadito il proprio "no all'immigrazione illegale, si allo zloty e no all'euro". Il nuovo presidente, sostenuto anche dal partito di opposizione Pis, si è imposto sul candidato liberale Rafal Trzaskowski, sindaco di Varsavia.