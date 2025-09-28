Domenica 28 Settembre 2025

Flotilla, il Quirinale va ascoltato

Raffaele Marmo
Flotilla, il Quirinale va ascoltato
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Ucraina newsFlotillaMotoGp GiapponeGarlascoQuando cambia l'oraFinale volley
Acquista il giornale
Ultima oraPolonia chiude spazio aereo e alza jet in volo
28 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Polonia chiude spazio aereo e alza jet in volo

Polonia chiude spazio aereo e alza jet in volo

In massima allerta i sistemi di difesa aerea. Misura preventiva

In massima allerta i sistemi di difesa aerea. Misura preventiva

In massima allerta i sistemi di difesa aerea. Misura preventiva

Mentre la Russia ha lanciato un massiccio attacco con droni sulla capitale ucraina, come ha dichiarato l'amministrazione militare di Kiev, la Polonia ha chiuso questa mattina lo spazio aereo vicino a due delle sue città sudorientali e la sua aeronautica militare ha risposto inviando i suoi jet. Le forze armate polacche hanno dichiarato su X di aver fatto decollare aerei caccia nel suo spazio aereo e di aver messo in stato di massima allerta i sistemi di difesa aerea a terra in risposta agli attacchi russi in Ucraina. Si tratta di misure preventive e miravano a proteggere lo spazio aereo polacco e i cittadini, soprattutto nelle aree adiacenti all'Ucraina, hanno affermato le forze.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

GuerraUcraina