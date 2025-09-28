Polonia chiude spazio aereo e alza jet in volo

Mentre la Russia ha lanciato un massiccio attacco con droni sulla capitale ucraina, come ha dichiarato l'amministrazione militare di Kiev, la Polonia ha chiuso questa mattina lo spazio aereo vicino a due delle sue città sudorientali e la sua aeronautica militare ha risposto inviando i suoi jet. Le forze armate polacche hanno dichiarato su X di aver fatto decollare aerei caccia nel suo spazio aereo e di aver messo in stato di massima allerta i sistemi di difesa aerea a terra in risposta agli attacchi russi in Ucraina. Si tratta di misure preventive e miravano a proteggere lo spazio aereo polacco e i cittadini, soprattutto nelle aree adiacenti all'Ucraina, hanno affermato le forze.