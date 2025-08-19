Poliziotto ucciso, la lite per la fuga di un pappagallo

Martedì 19 Agosto 2025

Resistenza difficile

Beppe Boni
Resistenza difficile
19 ago 2025
Tra la vittima e il figlio della compagna dissidi da tempo

Sarebbe stata la fuga di un pappagallo il motivo che ha scatenato la lite che lunedì sera è sfociata nell'uccisione dell'ispettore di polizia Ciro Luongo, 58 anni, accoltellato al cuore dal figlio della compagna. Tra i due c'erano dei dissidi che si trascinavano da tempo. Ieri sera, poi, il litigio culminato nell'omicidio.

Il decreto di fermo nei confronti del giovane Roberto Marchese, di 21 anni, scappato dopo il delitto e poi rintracciato, è giunto al termine di un lungo interrogatorio svoltosi in questura a Napoli, nell'ambito di indagini coordinate dal sostituto procuratore di Napoli nord Cesare Sirignano.

