Giovedì 2 Ottobre 2025

Dare risposte ai moderati

Raffaele Bonanni
Dare risposte ai moderati
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Sciopero 3 ottobreFlotilla ultime notizieProteste FlotillaItaliani FlotillaVarriale licenziatoAttentato Manchester
Acquista il giornale
Ultima oraPolizia,killer Manchester un britannico di origini siriane
2 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Polizia,killer Manchester un britannico di origini siriane

Polizia,killer Manchester un britannico di origini siriane

Jihad Al-Shamie, 35 anni, non segnalato in registro terrorismo

Jihad Al-Shamie, 35 anni, non segnalato in registro terrorismo

Jihad Al-Shamie, 35 anni, non segnalato in registro terrorismo

Il responsabile dell'attacco terroristico alla sinagoga di Manchester è stato identificato dalla polizia come "Jihad Al-Shamie, 35 anni, cittadino britannico di origini siriane". Lo hanno reso noto le forze dell'ordine in un comunicato.

"Il dispositivo sospetto indossato dall'attentatore durante l'incidente è stato esaminato e ritenuto non funzionante", si aggiunge. "Sulla base delle informazioni attualmente in nostro possesso, dai nostri archivi non risulta alcun precedente segnalazione relativa a questo individuo nell'ambito del programma" antiterrorismo "Prevent".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata