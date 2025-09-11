Giovedì 11 Settembre 2025

Più lavoro, più guadagno

Maurizio Sacconi
Più lavoro, più guadagno
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Charlie Kirk uccisoPolonia RussiaEsercitazioni BielorussiaOpenAI OracleTuristi ebrei Venezia
Acquista il giornale
Ultima oraPolizia postale chiude piattaforma sessista
11 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Polizia postale chiude piattaforma sessista

Polizia postale chiude piattaforma sessista

In esecuzione al decreto di sequestro della procura di Roma

In esecuzione al decreto di sequestro della procura di Roma

In esecuzione al decreto di sequestro della procura di Roma

La Polizia postale e per la sicurezza cibernetica sta concludendo, in queste ore, le operazioni tecniche finalizzate all'esecuzione del decreto di sequestro disposto dalla procura di Roma della piattaforma phica.eu. Le attività mirano a circoscrivere e quindi a rendere disponibile il complessivo materiale audiovideo, e i relativi commenti, per le successive analisi degli investigatori. Le attività tecniche, particolarmente complesse, sono state svolte dal personale del Servizio centrale della Polizia Postale, con l'ausilio degli specialisti dei Centri operativi di Milano e Firenze.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata