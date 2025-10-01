Polizia Monaco, lettera minaccia attentato a Oktoberfest

La polizia di Monaco di Baviera ha rinvenuto una lettera contenente una minaccia contro l'Oktoberfest. Il festival potrebbe rimanere chiuso tutto il giorno. La Bild riporta le parole del sindaco di Monaco Dieter Reiter che collega la chiusura all'esplosione di questa mattina nella zona nord della città. La polizia ha annunciato che sta indagando anche su un possibile collegamento con Antifa. Un testo intitolato "Antifa significa attacco" è stato pubblicato questa mattina presto sul sito web di estrema sinistra indymedia.org. Nel testo pubblicato da Antifa, e riportato dalla Bild, si legge: "Nelle prime ore del mattino, abbiamo incendiato diverse auto di lusso nella zona nord di Monaco e fatto visite a domicilio. Inoltre, la passeggiata mattutina di un fascista non è finita particolarmente bene". Un portavoce della polizia ha affermato che la polizia era a conoscenza della situazione e, come per tutte le altre piste, stava indagando su un possibile collegamento. Questa mattina presto, diverse esplosioni nel quartiere di Lerchenau hanno innescato un'imponente operazione di vigili del fuoco e di polizia. Un furgone incendiato è stato trovato in una zona residenziale di Monaco di Baviera; una persona gravemente ferita è morta poco dopo essere stata trovata al lago di Lerchenau. La polizia ha trovato trappole esplosive in una casa che è stata apparentemente incendiata deliberatamente. Secondo le informazioni attuali, una lite familiare ha preceduto l'incidente.