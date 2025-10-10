Polizia Israele, Trump atteso lunedì, migliaia agenti schierati

Venerdì 10 Ottobre 2025

Se il pallone diventa politica

Giulio Mola
Se il pallone diventa politica
10 ott 2025
Forti misure di sicurezza

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump dovrebbe visitare Israele lunedì, ha dichiarato la polizia israeliana in una nota che delinea le misure di sicurezza che saranno adottate durante la visita, dopo le indiscrezioni che già avevano riferito della visita del presidente Usa nel Paese. Lo riporta la Cnn.

Migliaia di agenti di polizia, personale della polizia di frontiera e volontari saranno dispiegati durante la visita di Trump nel Paese, ha dichiarato il portavoce della polizia. Le strade saranno chiuse e agli aerei, compresi i droni, sarà vietato sorvolare l'aeroporto Ben Gurion e Gerusalemme.

Trump ha dichiarato ieri che avrebbe "cercato di fare un viaggio" nella regione per celebrare il rilascio degli ostaggi tenuti a Gaza, che, ha detto, avverrà lunedì o martedì.

