Polizia ferma 4 persone per cadavere in cassonetto a Biella Ieri sera è stato trovato un cadavere di 33 anni in un cassonetto di rifiuti alla periferia di Biella. La Squadra Mobile di Biella ha fermato 4 persone per l'omicidio. La scoperta è stata fatta da una donna che stava gettando la spazzatura.