Polizia Australia, 'incendio sinagoga un atto terroristico'

La polizia australiana ha detto reso noto oggi che considera l'incendio divampato la scorsa settimana in una sinagoga di Melbourn un "attacco terroristico", aggiungendo di aver identificato tre persone sospette. La polizia ha identificato "tre sospetti, ai quali stiamo dando la caccia", ha dichiarato in una conferenza stampa Shane Patton, commissario capo della polizia dello Stato sudorientale di Victoria, aggiungendo che l'incendio è ora trattato come un "attacco terroristico".