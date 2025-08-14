Politico, 'Trump vuole offrire garanzie sicurezza Usa a Kiev'

"Il presidente Donald Trump nell'incontro in call di ieri ha dichiarato ai leader europei e ucraini che gli Stati Uniti sono disposti a fornire garanzie di sicurezza per l'Ucraina, a determinate condizioni": lo scrive il sito news americano Politico.com, che cita "tre persone a conoscenza della conversazione" (un diplomatico europeo, un funzionario britannico e una persona informata sulla chiamata). Gli Stati Uniti sarebbero disposti a svolgere un ruolo nel fornire a Kiev i mezzi per scoraggiare future aggressioni russe, se si raggiungerà un cessate il fuoco, ma a condizione che l'iniziativa sia assegnata agli Usa e non alla Nato.

Secondo Politico, "l'apertura di Trump a tali garanzie, fondamentale sia per l'Ucraina che per l'Europa, contribuisce a spiegare il cauto ottimismo espresso dai funzionari europei dopo la conversazione e in vista dell'incontro di venerdì in Alaska. Trump non ha specificato cosa intendesse per garanzie di sicurezza e ha discusso solo il concetto più ampio, ha affermato la persona informata sulla chiamata. Trump riconosce che una garanzia di sicurezza americana deve essere parte di un accordo definitivo e ritiene che gli Stati Uniti svolgano un ruolo in questo, ha affermato la fonte britannica", mentre Mosca insiste che l'Ucraina resti fuori dalla Nato.

La Casa Bianca, aggiunge Politico, non ha finora commentato l'indiscrezione. Secondo fonti citate dal britannico Telegraph, Trump intenderebbe offrire alla controparte Putin l'accesso a minerali e terre rare in Alaska e l'esenzione da alcune sanzioni in cambio di un cessate il fuoco in Ucraina.