Lunedì 20 Ottobre 2025
Rossi e Indy, miti senza fine
Leo Turrini
20 ott 2025
Politico svela chat, candidato Trump con 'vena nazista'

Paul Ingrassia proposto per guidare l'Office of Special Counsel

Paul Ingrassia, il controverso candidato di Donald Trump per guidare l'Office of Special Counsel, ha scritto in una chat di gruppo con altri repubblicani che la festa di Martin Luther King Jr. dovrebbe essere "buttata nel settimo cerchio dell'inferno" e ha affermato di avere "una vena nazista". Lo scrive Politico, che ha visionato le conversazioni, da cui emerge come Ingrassia abbia simpatie e frequentazioni legate all'ambiente dei suprematisti bianchi. L'audizione di conferma al Senato di Ingrassia, avvocato e commentatore politico con ruoli di governo, è prevista per giovedì ma le rivelazioni rischiano di silurare la sua nomina.

