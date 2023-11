Pmi Caixin frena in Cina, indice manifatturiero a ottobre L'indice Pmi servizi in Cina segna un inatteso calo a ottobre, evidenziando la fragilità dell'economia e la frenata dell'attività manifatturiera. Le vendite all'estero calano per il quarto mese di fila, mentre la fiducia delle imprese scende ai minimi da settembre 2022.