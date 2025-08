Pm, trovati alcolici nella villa dove è morta Simona

Sono stati sequestrate bottiglie di alcolici nella villa di Bagheria dove era in corso la festa in cui è morta Simona Cinà. É quanto afferma una nota della procura di Termini Imerese nella quale si fa il punto sulle indagini relative al decesso della pallavolista ventenne. I magistrati sottolineano che tutti i ragazzi "sentiti come persone informate sui fatti, hanno avuto un comportamento collaborativo". Quanto ai vestiti della ragazza, la procura conferma che gli indumenti sono stati sequestrati dai carabinieri.