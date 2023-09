Pm Spagna accusa Rubiales di aggressione sessuale

La procura spagnola ha chiesto a un giudice di attivare un'inchiesta per "aggressione sessuale" e "coercizione" nei confronti di Luis Rubiales, presidente sospeso della Federcalcio iberica, per l'episodio del bacio sulla bocca alla calciatrice Jennifer Hermoso dopo la finale dei Mondiali femminili. Lo rende noto la stampa iberica. La procura ritiene che il bacio non fu consentito da parte della giocatrice, riporta l'agenzia Efe. Martedì Hermoso ha sporto una denuncia contro Rubiales.