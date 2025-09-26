Pm, soldi a ex procuratore Pavia per scagionare Sempio

La Procura di Brescia ha iscritto nel registro degli indagati l'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti per corruzione in atti giudiziari nell'inchiesta di Garlasco. Per la pm Claudia Moregola e il procuratore capo Francesco Prete il magistrato sarebbe stato corrotto per scagionare Andrea Sempio.

I militari della Gdf pavese hanno perquisito le abitazioni di Venditti, che per due volte archiviò Sempio, e la casa dei genitori e degli zii dello stesso Sempio. Nove le persone raggiunte dal decreto di perquisizione. All'ex procuratore sarebbe "stata proposta o comunque ipotizzata la corresponsione di una somma di denaro".

Secondo la Procura di Brescia "le indagini condotte nel 2017 a carico di Andrea Sempio sono state caratterizzate da una serie di anomalie, tra cui l'omissione, da parte della pg incaricata delle indagini della trasmissione di alcuni passaggi rilevanti delle intercettazioni ambientali". Sarebbero emersi "alcuni contatti opachi" con personale della sezione di pg, "e la breve durata dell'interrogatorio di Andrea Sempio" lascia trasparire "la verosimile conoscenza anticipata da parte dei membri della famiglia Sempio dei temi su cui sarebbero stati sentiti dai pubblici ministeri".

Sempre secondo la procura di Brescia, inoltre, "tra i passaggi intercettati non trascritti vi era riferimento" di Giuseppe Sempio, padre di Andrea, alla necessità di "pagare quei signori lì" con modalità non tracciabili. Da qui la necessità dei pm bresciani di "comprendere perché fu omessa la trascrizione di quelle frasi di forte valenza indiziaria e soprattutto perché fu omessa una verifica bancaria allo scopo di cercare di ricostruire chi fossero i beneficiari effettivi di quei pagamenti e la loro causale".

La Procura ha affidato indagini alla Guardia di Finanza da cui sarebbero emerse "movimentazioni anomale" avvenute tra dicembre 2016 e giugno 2017. "Le zie paterne di Andrea Sempio hanno emesso assegni per 43.000 € a favore del fratello Giuseppe e nel medesimo periodo Giuseppe Sempio e Andrea Sempio hanno effettuato prelievi in contanti per 35.000 € del tutto incongrui rispetto alle loro ordinarie movimentazioni bancarie".